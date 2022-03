Fórmula 1, GP Bahrein: Günther Steiner preocupado com fiabilidade do Haas VF-22 | AutoSport

A pré-temporada da Haas não foi isenta de problemas, tanto em pista como fora. Os trabalhos em Barcelona e no Bahrein foram interrompidos algumas vezes com pequenas questões no monolugar, que estão a preocupar os responsáveis da equipa.

Como demos conta antes, Kevin Magnussen abordou esta questão na antevisão do GP do Bahrein desta fim de semana e Günther Steiner afirmou mesmo ter “medo” das “muitas questões de fiabilidade” do VF-22.

Steiner quer “antes de mais, terminar a corrida. Tivemos muitas questões de fiabilidade – de que tenho um pouco de medo, mas penso que se conseguirmos terminar a corrida, temos uma grande oportunidade”. O chefe de equipa explicou estar “cautelosamente otimista quanto a chegar aos pontos”, acrescentando que “precisamos de começar a trabalhar na fiabilidade. Não a tivemos como queríamos e temos uma grande montanha para escalar”.

A Haas contratou Kevin Magnussen pouco antes do último teste de pré-temporada, depois de ter rescindido o acordo com Nikita Mazepin. Para Steiner, a boa adaptação do piloto dinamarquês ao novo monolugar, não foi surpresa nenhuma. “[Kevin Magnussen] conhece bem a equipa após quatro anos connosco, e é um bom piloto. Obviamente, fiquei feliz com o que mostrou, mas isso não me surpreendeu muito porque era isso que esperávamos e foi por isso que o trouxemos de volta”.