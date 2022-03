Fórmula 1, GP Bahrein: Ferrari acredita ter anulado a desvantagem de seu motor | AutoSport

Os dois pilotos da Mercedes deram a Ferrari como principal candidata à vitória na primeira corrida do ano, pelo que demonstraram nos testes de pré-temporada. Obviamente, em corrida as coisas são diferentes, mas mesmo dentro da Ferrari as expectativas são altas. Os italianos estão otimistas depois de analisarem os dados dos teste e o chefe da equipa, Mattia Binotto revelou que o motor da Scuderia pode ter mais potência que os seus adversários da Mercedes e Red Bull.

“Fizemos um cálculo e esta primeira análise mostrou que, pelo que podemos ver, estamos no nível dos outros. Certamente não estamos mais atrás, e talvez tenhamos um pouco mais de potência, mas esta não é uma conclusão firme. Só podemos estar satisfeitos por termos confirmado o que vimos no banco de ensaios.”

O responsável da Ferrari explicou ao Motorsport.com que “no final da época passada tínhamos uma diferença de 20-25cv, pelo que o primeiro objetivo era anular essa margem. Neste momento, ainda não somos capazes de compreender quais são os valores em pista, uma vez que as medições que fazemos utilizando o sistema GPS têm uma certa precisão, mas não são super precisas. São também influenciados pelo peso do carro, e sem estes dados a estimativa é difícil. Quando estamos num fim de semana de corrida, há momentos, como na qualificação e no início da corrida, em que sabemos o peso dos carros dos adversários, mas durante os testes, estes dados não estão obviamente disponíveis”. Binotto adverte, porém, que “normalmente esperamos três a quatro corridas para compilar os resultados, porque quanto mais dados estiverem disponíveis, surge uma média mais correta”.