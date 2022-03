Fórmula 1, GP Bahrein, Fernando Alonso: “Estou contente com a qualificação” | AutoSport

Fernando Alonso foi o único piloto da Alpine a passar para a Q3, depois de Esteban Ocon ter ficado a 0.065s do último posto que dava acesso à fase final da qualificação. Optando por apenas uma volta rápida com pneus novos macios na Q3, Fernando Alonso estabeleceu o tempo de 1:32.195s, para se qualificar no oitavo lugar na grelha para o Grande Prémio de abertura da temporada de amanhã.

No final da sessão o piloto espanhol estava contente com o desempenho de toda a equipa.

“Estou contente com a qualificação de hoje, porque depois do inverno nunca se sabe exatamente qual será o desempenho da equipa. Cada nova temporada pode ter surpresas positivas ou negativas, por isso ver ambos os carros a lutar pelos dez primeiros, é um bom começo. O trabalho feito durante o inverno em Enstone e Viry-Chatillon tem sido claramente positivo, e o carro está bem. O desenvolvimento tem sido bom e agora precisamos de ser rápidos igualmente fora de pista”.

Alonso espera que os novos monolugares proporcionem uma corrida entusiasmante, com mais lutas entre os pilotos. “Será interessante ver como os novos carros podem lutar amanhã e é ótimo ver uma grelha mista. Parece mais fácil seguir os carros da frente, se proporciona mais ação em pista, em breve veremos”.