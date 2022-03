Fórmula 1, GP Bahrein: Daniel Ricciardo estará apto | AutoSport

A McLaren confirmou na passada sexta-feira que Daniel Ricciardo iria falhar o último dia do teste de pré-temporada no Bahrein por ter testado positivo à covid-19, depois de uma ausência de dois dias, por se sentir indisposto, dos trabalhos em pista.

Hoje a equipa anunciou que Ricciardo estará apto a correr no Bahrein, depois do australiano testar negativo. “A equipa McLaren F1 confirma que depois de testar positivo para o Covid-19 durante a semana passada, Daniel completou uma série de testes negativos e por isso voltará ao paddock na quinta-feira pronto para competir no GP do Bahrein deste fim-de-semana”, lê-se na atualização da equipa nas redes sociais. “Daniel tem vindo a sentir-se melhor a cada dia, uma vez que continuou a recuperar enquanto estava em isolamento, seguindo os regulamentos locais do Bahrein”.

Daniel Ricciardo não chegou a completar nenhum dia no teste do Bahrein, tendo Lando Norris estado ao serviço da equipa durante esse período e acumulou 200 voltas aos comandos do MCL36.