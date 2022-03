Fórmula 1, GP Bahrein, Charles Leclerc: “Amanhã não será fácil” | AutoSport

Charles Leclerc conquistou a pole position para a primeira corrida do ano na Fórmula 1, a décima da sua carreira. O piloto da Ferrari confessou que não está plenamente satisfeito com a sua condução, mas está feliz por ter batido Max Verstappen na Q3.

“Sabe bem. Os últimos dois anos foram incrivelmente difíceis para a equipa e tínhamos esperança que este ano surgisse a oportunidade de estar na frente. Trabalhamos muito para estar em melhor posição e por isso estou muito feliz. Foi uma qualificação complicada, não estou completamente satisfeito com a minha condução, mas foi o suficiente para conquistar a pole position”, explicou o monegasco após a sessão de qualificação.

Leclerc admitiu que no entender da sua equipa a Red Bull era a favorita para a qualificação, no entanto mesmo tendo-os batido, a corrida de amanhã tem de ser encarada com precaução. “Tínhamos a certeza que a Red Bull seria mais rápida em qualificação, mas surpreendentemente não foi o caso. Por isso só precisamos de terminar o fim de semana em alta. Amanhã não será fácil, a degradação dos pneus é grande e temos de nos focar nisso e ter uma boa corrida amanhã. A corrida é longa e tudo pode acontecer”.