Fórmula 1, GP Austrália, TL1: Carlos Sainz liderou 1-2 da Ferrari | AutoSport

Carlos Sainz (Ferrari F1-75) foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP da Austrália, liderando a dupla da Ferrari que se colocou no topo da tabela de tempos. Charles Leclerc (Ferrari F1-75) ficou a mais de meio segundo do seu companheiro de equipa, mas na frente de Sergio Perez (Red Bull RB18) e Max Verstappen (Red Bull RB18), que liderou a tabela de tempo durante parte da sessão.

Os monolugares de Fórmula 1 regressaram ao traçado de Albert Park após dois anos de ausência da disciplina em território australiano.

Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes) foi o primeiro pilotos a estabelecer o tempo mais rápido da primeira sessão de treinos livres, com o tempo de 1:23.066s (com pneus médios) e na mesma altura, Lance Stroll (Aston Martin AMR22/Mercedes) queixou-se à equipa do comportamento de Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) em pista, acusando o britânico de o impedir de ultrapassar, situação que foi revista, mas sem consequência para Hamilton.

Max Verstappen, com pneus macios, colocou-se no topo da tabela de tempos, cerca de 10 minutos depois do início da sessão, com o tempo 1:21.625s. Um treino onde foi possível ver algumas equipas a experimentarem soluções nos seus monolugares.

Com cerca de 20 minutos na sessão, e com o mesmo conjunto de pneus macios, melhorou o seu registo para 1:20.909s e pouco depois, a direção de prova foi obrigada a mostrar a bandeira vermelha para permitir a um comissário de pista retirar uma peça de fibra de carbono que ficou em pista.

Durante a breve suspensão da sessão ficou-se a saber que mais um episódio de um possível impedimento envolvendo Carlos Sainz e Guanyu Zhou (Alfa Romeo C42/Ferrari) na curva 13, será investigado após o treino.

🚩 RED FLAG 🚩



We have a brief stoppage while marshals recover a piece of Sergio Perez's car on the racing line#AusGP #F1 pic.twitter.com/FpLPxMOUs8 April 8, 2022

Após a sessão ter ultrapassado os trinta minutos, os dois pilotos da Haas ainda não tinham registado nenhum tempo. A equipa não tem um chassis de substituição disponível após o acidente de Mick Schumacher na Arábia Saudita e deverá estar a tentar controlar qualquer risco de novo acidente. Kevin Magnussen sentiu-se mal durante a noite e não esteve presente na conferência de imprensa da manhã na Austrália, mas conseguiu recuperar para estar presente no treino.

Carlos Sainz, com pneus duros, registou o segundo melhor tempo com 1:1.249s a 0.340s do tempo de Verstappen. O seu companheiro de equipa, Charles Leclerc melhorou o seu tempo e saltou para o topo da tabela de tempos, com o tempo de 1:20.825s com pneus macios. Nesta altura da sessão, Max Verstappen e os dois Ferrari envolveram-se numa troca de argumentos, respondendo com melhorias nos seus tempos. Verstappen recuperou o primeiro lugar na tabela de tempos com o registo 1:20.626s (pneus macios) e Leclerc respondeu imediatamente com o tempo de 1:20.377s, para logo a seguir Carlos Sainz passar para o topo, com o tempo 1:20.325s. Sainz acabou por baixar esse registo, sendo o primeiro piloto a registar a volta rápida no segundo 19, para 1:19.806s.

A McLaren teve um início de GP da Austrália encorajador, com Norris com o quarto melhor tempo e Daniel Ricciardo no sétimo posto a menos de 15 minutos do final da sessão de treinos, no mesmo instante que Sebastian Vettel (Aston Martin AMR22/Mercedes) perdeu potência na unidade motriz e ficou parado em pista, parecendo ser o final de vida daquele motor. A situação obrigou a uma curta interrupção da sessão, com os carros a voltarem à pista para os últimos 10 minutos do treino.

🚩 RED FLAG 🚩



Sebastian Vettel comes to a stop on the back straight 😫#AusGP #F1 pic.twitter.com/G0r4ZVK9ey — Formula 1 (@F1) April 8, 2022

Após os últimos 5 minutos da sessão, Sergio Perez com pneus macios, reclamou o terceiro lugar da tabela de tempos, melhor que o seu companheiro de equipa, ficando a 0.593s do tempo de Sainz. A Ferrari colocava os seus dois carros nas posições 1 e 2 e a Red Bull, nas posições 3 e 4. Norris terminou como o melhor do restante pelotão, no quinto posto, seguido de Esteban Ocon (Alpine A522/Renault), Hamilton e Ricciardo. Fernando Alonso (Alpine A522/Renault) foi o nono mais rápido eValtteri Bottas (Alfa Romeo C42/Ferrari) fechou o top 10.