Fórmula 1: GP Austrália sem controvérsia de Djokovic/Open da Austrália | AutoSport

A controvérsia do episódio da entrada do tenista Novak Djokovic na Austrália, para competir no Open, e que terminou com sua deportação por não se encontrar vacinado contra a COVID-19, não se irá repetir com a entrada da Fórmula 1 no país, garantiu Andrew Westacott, CEO do Australian Grand Prix Corporation. De acordo com Westacott, a Fórmula 1 compreende plenamente as regras para as pessoas que entram na Austrália e o GP será um evento com vacinação a 100 por cento.

“Trabalhámos muito de perto com o governo de Vitória ao longo de 2021 até 2022. E, claro, temos trabalhado muito, muito de perto com a Fórmula 1. As regras são simples para entrar no país e as regras são simples de operar na Fórmula 1. Para entrar para o evento só 100% vacinado e não haverá exceções para ninguém”.

Westacott disse ainda que: “A Fórmula 1 reconheceu em todo o mundo que precisam de cumprir sempre as regras nas fronteiras para as jurisdições onde vão competir. Já correram em 41 locais desde Melbourne em 2020 e nós vamos acolhê-los no país. (…) Acho que será escusado dizer que 100 por cento serão vacinados e cumprirão as leis. E isso significa que, quando vierem para Melbourne, vão operar num regime muito, muito seguro”.