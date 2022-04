Fórmula 1, GP Austrália: Sebastian Vettel multado | AutoSport

Sebastian Vettel foi multado em 5.000 Euros pelo colégio de comissários da FIA por causa do seu passeio de scooter de volta às boxes no primeiro treino livre do Grande Prémio da Austrália.

De regresso à ação em Melbourne, depois de ter perdido as duas primeiras corridas da temporada com Covid, Sebastian Vettel teve de parar em pista o Aston Martin AMR22 devido a uma questão na unidade motriz e ajudou a extinguir um pequeno incêndio. A sessão foi interrompida e o piloto alemão regressou ao pitlane numa moto de um comissário de pista, acenando ao público, e foi colocado sob investigação por entrar em pista sem autorização, que resultou, como já referido, na multa de 5.000 Euros.