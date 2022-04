Fórmula 1, GP Austrália: pneus mais macios serão usados pela primeira vez em 2022 | AutoSport

A seleção de pneus da Pirelli para o GP da Austrália são os compostos C2, C3 e C5, deixando o C4 de fora, ao contrário da ronda anterior. O composto mais macio será usado pela primeira vez este ano.

Albert Park sofreu obras de melhorias e novo asfalto. Esta nova superfície deve oferecer menos aderência e níveis razoáveis de degradação do asfalto, o que deverá resultar em algum desgaste nos pneus da Pirelli. É provável que toda a pista esteja muito “verde” e escorregadia no início do fim de semana, esperando-se um elevado grau de evolução.

Mario Isola explicou a escolha dos compostos para o terceiro GP da época. “Percebemos que a diferença de desempenho entre o C3 e o C4 foi relativamente pequena nos testes de desenvolvimento”. Por isso tomaram a decisão de não selecionar os C4 para Melbourne. “Achamos que Albert Park, com seu novo asfalto e traçado, é um bom lugar para testar esta opção”, disse Isola.