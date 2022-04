Fórmula 1, GP Austrália: Pierre Gasly aprova alterações do traçado | AutoSport

O regresso da Fórmula 1 dois anos depois à Austrália faz-se num renovado traçado do Albert Park, que se tornou num circuito mais rápido do que era habitual. Para Pierre Gasly as mudanças tornaram a pista mais ao seu gosto.

“O novo layout é muito fixe. Muito mais rápido, o que pessoalmente é algo que gosto, porque conseguimos sentir a potência destes carros de Fórmula 1. Entrar em curvas a 200 ou 250 km/h é um sentimento único e que apenas é possível em monolugares de Fórmula 1. Ao mesmo tempo acho que é desafiante. É uma pista mais irregular do que o esperávamos”.

Gasly, que terminou o dia com o nono tempo mais rápido na segunda sessão de treinos e avisou que “há uma ou outra coisa a melhorar para amanhã, mas no geral fiquei contente com o dia de hoje”. Segundo o francês, a concorrência, em particular a Alpine, está forte e a sua equipa tem de trabalhar para melhorar o desempenho do AlphaTauri AT03 para o dia de amanhã. “Começamos hoje de manhã com algumas dificuldades e vendo os tempos, há espaço para melhorarmos amanhã. E ao ver os outros em pista, parece que alguns estão fortes. A Alpine parece muito forte este fim de semana, especialmente Fernando [Alonso], mas vamos focar-nos no nosso trabalho e ver o que conseguimos amanhã”.