Fórmula 1, GP Austrália, Lewis Hamilton: “nada do que mudamos no carro fez diferença” | AutoSport

Lewis Hamilton terminou o primeiro dia do GP da Austrália, terceira ronda do campeonato do mundo de Fórmula 1 de 2022, frustrado com o desempenho do Mercedes W13. O piloto britânico completou as duas sessões de treinos a mais de 1 segundo dos melhores tempos estabelecidos, sendo mais preocupante o 1.543s de diferença entre o 13º registo de Hamilton e o primeiro, que pertenceu a Charles Leclerc, isto porque são tempos mais representativos daquilo que pode acontecer na qualificação de amanhã.

“De momento, nada do que mudamos no carro fez diferença”, explicou Hamilton. “Portanto, é isso que é difícil, entramos muito otimistas, fazemos mudanças, e depois parece não melhorar. Fizemos algumas alterações para o treino dois, o treino 1 foi melhor e o segundo acabou por ser um pouco mais difícil para mim. Não sei, foi apenas um carro complicado de pilotar”.

Lewis Hamilton assegurou que terá de fazer o melhor possível com aquilo que a equipa lhe conseguir dar para o resto do fim de semana. “Acho que não vai ser complicado voltar ao topo da tabela, só que não podemos fazer muito, é assim que as coisas são, só temos de pilotar com o que temos. Isso é frustrante, porque estou a forçar e mesmo quando faço uma volta decente, fico a 1,2s de diferença. É difícil”.