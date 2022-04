Fórmula 1, GP Austrália: Christian Horner espera corrida ao estilo do MotoGP | AutoSport

Depois dos episódios protagonizados por Charles Leclerc e Max Verstappen na Arábia Saudita, em que ambos travavam antes do ponto de deteção do DRS antes da entrada da reta da meta numa tentativa de deixarem o adversário passar na frente sem essa opção, Christian Horner afirmou que a corrida do GP da Austrália, com 4 zonas de DRS, pode ser interessante e ao estilo do MotoGP, onde várias vezes se assiste a trocas de posições durante uma volta.

“Penso que o que será interessante aqui, com quatro zonas [de DRS]. É praticamente a volta inteira atrás. O que não se quer é que a DRS seja demasiado fácil, ser apenas uma ultrapassagem facilitada. O que a DRS deve ser é permitir um maior efeito de cone de ar. Deve ser uma corrida, mas sem ultrapassar facilmente por qualquer lado. Assim, as distâncias destas zonas DRS vão ser bastante interessantes na corrida de domingo para ver como é esse efeito. Pode ser como uma corrida de MotoGP onde se pode estar a mudar [de posição] duas ou três vezes por volta”, explicou o responsável da Red Bull à SkySports.

Horner acrescentou que quer esperar por avaliar as zonas de DRS depois da corrida de domingo, “mas depende da extensão dessas zonas e de como afeta a corrida. Se for demasiado fácil de ultrapassar, então isso não é bom”.