Fórmula 1, GP Austrália: Alpine é forte no rápido setor intermédio | AutoSport

Depois de ter sentido alguns problemas nos testes de pré-temporada da Fórmula 1, a Alpine conseguiu pontuar nas duas provas já realizadas, mesmo na Arábia Saudita depois de Fernando Alonso ter desistido da corrida com problemas no monolugar. Ocupam o quarto posto da classificação do campeonato do mundo de construtores com 16 pontos e na Austrália, o ritmo demonstrado nas duas sessões de treinos é um sinal encorajador para a equipa francesa.

Os dois monolugares da Alpine, já com a pintura permanente e maioritariamente azul, são rápidos nas retas, resultando num setor intermédio muito forte por parte da equipa, agora que com as alterações ao traçado australiano, este se tornou num setor de alta velocidade.

Nas simulações de qualificação, a Alpine ficou a apenas 0,69s dos tempos da Ferrari e Red Bull, à frente da Mercedes. Analisando os micro setores, Fernando Alonso aparece como o piloto mais rápido da dupla francesa – algo que Pierre Gasly já tinha salientado, como demos conta antes – mas segundo o diretor desportivo da equipa, Alan Permane, ainda há espaço para melhoria, principalmente com os pneus macios da Pirelli.

“Em termos do nosso desempenho hoje, podemos estar razoavelmente satisfeitos com os carros em ambas as sessões de treino, ainda há trabalho a fazer, especialmente em extrair o máximo do pneu macio na primeira volta cronometrada para a qualificação. Saímos com os pneus médios e duros com alta carga de combustível para avaliar o desempenho na corrida e isto pareceu estar de acordo com as nossas simulações”, afirmou o responsável da equipa.

É em ritmo de corrida que o monolugar parece estar menos bem, de acordo com a avaliação de Alonso. “Há algumas questões de equilíbrio que precisamos resolver, especialmente com cargas mais elevadas de combustível”, disse o piloto espanhol.