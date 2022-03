Fórmula 1, GP Arábia Saudita, Toto Wolff: “estamos entre as duas equipas da frente e os outros” | AutoSport

A Mercedes terminou as sessões de treinos livres com um dos piores resultados de sempre nos treinos. Os Mercedes têm um grande défice na reta, perdendo muito tempo para os adversários da Ferrari e Red Bull nessa zona da pista.

O responsável máximo da Mercedes, Toto Wolff não atribuiu esse défice à unidade motriz da Mercedes, mas também a questões de chassis. “A diferença em reta não se deve apenas à unidade motriz, mas também é uma questão de arrasto. Penso que temos de ver como será o nosso desempenho na qualificação, temos possibilidade de melhorar e só aí podemos avaliar onde perdemos”, explicou Wolff à SkySports.

A expectativa de Wolff é que o desempenho dos dois carros da equipa seja melhor na qualificação, mesmo que possam aparecer algumas surpresas pelo caminho. “Ainda estamos entre as duas equipas da frente e os outros, mas o cenário pode ser um pouco diferente na qualificação, porque alguns pilotos podem melhorar, como o Valtteri [Bottas] no Alfa Romeo, por exemplo”.