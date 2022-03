Fórmula 1, GP Arábia Saudita: tecnologia testada para curvas com pouca visibilidade | AutoSport

As modificações ao traçado de Jidá, como demos conta anteriormente, não impressionaram os pilotos, continuando com curvas rápidas e “cegas”. Continuam os receios de acidentes nessas zonas da pista, como aconteceu no ano passado, e por isso FIA e Fórmula 1 vão testar uma nova tecnologia tentando solucionar esta questão.

Foram colocados ecrãs antes das curvas 13, 16 e 19 com a imagem vídeo das condições da pista na saída das referidas curvas. O objetivo é que os ecrãs mostrem qualquer perigo que ocorra nessas zonas e que os pilotos que seguem mais atrás tenham conhecimento. A solução será testada durante a Fórmula 2 e não há ainda confirmação que o façam durante as sessões da Fórmula 1 que se realizam hoje de tarde.

A GPDA (Associação de Pilotos de Grandes Prémios), através de George Russel, apoiou a decisão da FIA e da F1. “Às vezes soluções como esta correm bastante bem, outras vezes não. Conhecemos as dificuldades de visibilidade num circuito como este, e penso que quanto mais a FIA puder fazer para nos ajudar, só vai ser benéfico”.