Fórmula 1, GP Arábia Saudita: Sergio Perez surpreende e conquista pole position | AutoSport

Sergio Perez (Red Bull RB18) bateu os dois Ferrari e o seu companheiro de equipa, Max Verstappen, e obteve a pole position para o GP da Arábia Saudita, com o tempo de 1:28.200s, a sua primeira da carreira e a primeira de um piloto mexicano na Fórmula 1.

Charles Leclerc (Ferrari F1-75) ficou a 0.025s do tempo de Perez e Carlos Sainz (Ferrari F1-75) foi terceiro, a 0.202s do pole sitter.

As surpresas na qualificação foram muitas, desde a pole position de Perez, o quarto lugar da grelha de Max Verstappen e também, a eliminação de Lewis Hamilton na Q1.

Esteban Ocon foi quinto, George Russell sexto à frente de Fernando Alonso e Valtteri Bottas. Pierre Gasly e Kevin Magnussen fecharam os primeiros lugares da grelha de partida da corrida de amanhã.

A sessão de qualificação foi interrompida duas vezes com bandeiras vermelhas, uma delas em resultado do acidente grave sofrido por Mick Schumacher, que segundo as últimas informações, foi transportado para o hospital apenas para exames complementares, estando à partida, fisicamente bem.

Q1: Mercedes em choque

George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes) e Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) foram os únicos pilotos a saírem para a pista com pneus médios, com pneus macios a serem montados em todos os outros carros. O piloto britânico teve sérias dificuldades em manter o controlo do W13.

Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari) foi o primeiro piloto a estabelecer uma volta rápida na Q1, com o tempo 1.30.425s.

Enquanto os dois pilotos da Ferrari estavam nas suas primeiras voltas rápidas, Max Verstappen utilizava novamente a estratégia de fazer duas voltas de aquecimento antes de lançar a volta rápida. Antes que o neerlandês conseguisse registar algum tempo, Nicholas Latifi (Williams FW44/Mercedes) perdeu o controlo da traseira do Williams FW44 e bateu nas barreiras de proteção do circuito de Jidá, obrigando à interrupção da sessão com cerca de 11 minutos para o final da Q1.

Quando a sessão recomeçou, os dois carros da Mercedes voltaram à pista com pneus macios, mas Russell tinha o melhor registo no setor 1 com os médios antes da bandeira vermelha.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT03/Red Bull) foi chamado à box devido a um problema no AlphaTauri AT03. Recordamos que o carro do piloto japonês sofreu troca de vários elementos da unidade motriz antes da sessão de treinos livres 3. A equipa explicou ao piloto que era uma questão com o combustível.

Com os pilotos a melhorarem as suas marcas, Max Verstappen saltava para o topo da tabela de tempos, seguido de Sergio Perez (Red Bull RB18) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo C42/Ferrari), mas a Ferrari demonstrou bom andamento e Charles Leclerc (Ferrari F1-75) subiu para segundo atrás do líder naquela altura, Carlos Sainz (Ferrari F1-75), com o registo 1:28.855s.

Na Mercedes, Russell fez melhor que Hamilton na primeira tentativa, subindo ao quarto lugar enquanto o seu companheiro de equipa tinha apenas o 13º tempo da Q1.

Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes) conseguiu uma boa volta e subiu ao sexto lugar, baixando pouco depois para o oitavo lugar da tabela de tempos. Quem não conseguiu melhorar foi Hamilton que a menos de dois minutos e meio do final da sessão, estava em 16º, num lugar de eliminação.

Hamilton melhorou o seu tempo e subiu para 15º, mas em posição de risco. Instantes depois, Lance Stroll (Aston Martin AMR22/Mercedes) fez um tempo mais rápido que o britânico e com isso, o sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1, foi eliminado na Q1, enquanto o seu companheiro de equipa era o quarto mais rápido da sessão.

Ficaram de fora na Q1, Lewis Hamilton, Alexander Albon (Williams FW44/Mercedes), Nico Hulkenberg (Aston Martin AMR22/Mercedes), Nicholas Latifi (incidente) e Yuki Tsunoda (problemas no carro).

A última vez que Lewis Hamilton foi eliminado na Q1, não devido a penalizações ou acidentes, foi o GP da Grã-Bretanha de 2009. Há quase 13 anos.

Q2: Acidente grave de Mick Schumacher

Na Q2, Mick Schumacher foi o primeiro piloto a estabelecer um tempo rápido, melhor que o seu colega Kevin Magnussen, mas foi prontamente batido por Lando Norris, George Russell (com pneus médios usados), Sergio Perez e Charles Leclerc. O monegasco fez o tempo de 1:28.883s.

Carlos Sainz saltou para o terceiro lugar da tabela de tempos e na primeira tentativa de Max Verstappen, conseguiu apenas o terceiro tempo mais rápido, a 0.062s de Leclerc.

Valtteri Bottas conseguiu estabelecer o sexto melhor tempo, mas mais lento que Fernando Alonso, enquanto Guanyu Zhou ficou a quase meio segundo do companheiro de equipa e no 11º lugar.

A cinco minutos do final da sessão, Mick Schumacher bateu forte no muro de proteção do traçado e obrigou a nova bandeira vermelha e interrupção da sessão.

Nesta altura da sessão, Esteban Ocon (Alpine A522/Renault), Lance Stroll, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo (McLaren MCL36/Mercedes) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo C42/Ferrari) estavam em zona de eliminação.

A paragem foi demorada, porque depois de retirado Mick Schumacher do monolugar, foi necessária a troca de parte do muro de proteção de Jidá.

Após a sessão recomeçar, Lando Norris (8º) e George Russell (7º) não melhoraram os seus tempos por volta, mas Carlos Sainz conseguiu o melhor tempo da Q2, com 1:28.686s, menos 0.094s que Leclerc.

Ficavam eliminados os dois McLaren, com Norris na frente de Ricciardo, seguidos de Zhou, Schumacher e Lance Stroll. A McLaren ficou de fora na Q2, mas notam-se algumas melhorias.

George Russell passou para a Q3 à justa, passando em 10º por 0.033s, na frente de Norris.

Q3: O primeiro mexicano na pole position

Charles Leclerc, Max Verstappen e Carlos Sainz foram os primeiros pilotos a saírem para a pista. O neerlandês ultrapassou Leclerc na volta de aquecimento para ter pista limpa, mas voltou a completar duas voltas antes de lançar a volta rápida.

Leclerc e Sainz mediam força nos setor 1, no setor 2, com os melhores registos a dividir entre os dois pilotos da Ferrari, mas foi Carlos Sainz a colocar-se no topo da tabela de tempos, estabelecendo o tempo de 1:28.402, deixando Leclerc a 0.044s.

Sergio Perez saltou para o terceiro lugar a 0.152s, enquanto Max Verstappen ficou a quase meio segundo no primeiro setor e a volta estava arruinada, ficando no sexto lugar da tabela de tempos, atrás de Sainz, Leclerc, Perez, Esteban Ocon e Fernando Alonso.

George Russell que não tinha saído na mesma altura dos adversários, apenas completou uma volta rápida, subindo ao quinto posto, a 0.702s do tempo de Sainz e separando na altura os dois pilotos da Alpine.

Valtteri Bottas não fez melhor que Russell, ficando a 0.095s do tempo do seu substituto na Mercedes, mas na frente de Alonso.

Na última tentativa de volta rápida, Leclerc bateu o registo no setor 1, enquanto o seu companheiro de equipa não melhorou o seu tempo. O monegasco voltou a melhorar no setor 2 e assinou a melhor marca na altura, mas Sergio Perez veio com tudo e surpreendeu os homens da Ferrari, passando para a liderança da tabela de tempos e conquistou pole position para a corrida do GP da Arábia Saudita, com o tempo de 1:28.200s. Max Verstappen melhorou o seu registo, mas ficou com o quarto melhor tempo, atrás de Perez, Leclerc e Sainz.