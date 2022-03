Fórmula 1, GP Arábia Saudita: Sergio Perez em busca da terceira vitória da carreira | AutoSport

Sergio Perez tem fama de ser um piloto que “cuida” bem dos seus pneus em corrida, para além de ter sido apelidado de “ministro da defesa” no ano passado, demonstrando ser muito difícil de ultrapassar, Lewis Hamilton que o diga. No entanto, nas 214 qualificações anteriores da sua carreira na Fórmula 1, o piloto mexicano nunca tinha conquistado uma pole position.

A volta que deu a pole position a Sergio Perez foi extraordinária. Charles Leclerc atacou com tudo na sua última tentativa e teria sido mais rápido que o seu companheiro de equipa, Carlos Sainz, e do que Max Verstappen, mas Perez tratou de assinar uma bela marca, sendo mais rápido 0.025s que o monegasco da Ferrari. Perez foi mais rápido em reta, especialmente no setor final, devido ao baixo arrasto, com uma velocidade de ponta muito perto daquilo que vemos no circuito de Monza, enquanto Leclerc foi mais rápido em curvas de alta e média velocidade, tendo mais mais apoio aerodinâmico. Em curvas lentas, o desempenho é equiparável, devendo-se à aderência mecânica de ambos os monolugares.

No final da sessão, o polesitter admitiu ter arriscado muito na volta, possivelmente pensando na última volta do seu companheiro de equipa no mesmo traçado na época passada, mas a sua pole position foi muito importante para a Red Bull e se conseguir manter a liderança durante as 50 voltas do GP da Arábia Saudita, converte na sua terceira vitória em corrida, a segunda na equipa de Milton Keynes. Pode ainda “jogar” em equipa e manter os Ferrari atrás de si, ajudando Max Verstappen a tentar ultrapassar os carros adversários.