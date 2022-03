Fórmula 1, GP Arábia Saudita: Red Bull vai regressar mais forte diz Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen terminou a primeira prova do ano sem pontuar. O segundo lugar na corrida estava bem encaminhado, mas uma questão na unidade motriz deitou tudo a perder. O campeão em título da Fórmula 1 abandonou, mas deu boas indicações durante todo o fim de semana, com a exceção das voltas finais do GP.

“O fim-de-semana passado foi difícil para todos nós, ganhamos e perdemos como equipa e voltaremos mais fortes esta semana”, salientou Verstappen na antevisão do GP da Arábia Saudita, a segunda prova da época. “Temos um bom pacote e fomos competitivos no Bahrein, por isso há aspetos positivos a tirar do fim de semana, e temos uma temporada muito longa pela frente. Foi apenas a primeira corrida”.

O circuito de Jidá sofreu algumas alterações tendo em conta a opinião dos pilotos após a prova de estreia do ano passado. Verstappen diz estar curioso para ver como está o traçado depois das modificações. “A pista ainda é nova para nós, no ano passado a humidade foi um desafio e eles fizeram pequenos ajustes à visibilidade no setor um, por isso estou curioso para ver como vai ser desta vez. É uma pista realmente rápida com retas de alta velocidade e este ano os carros são ligeiramente mais pesados, por isso vai ser interessante ver como funciona. Estou realmente ansioso por isso, deverá ser agradável.”