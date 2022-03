Fórmula 1, GP Arábia Saudita: Preocupações com a fiabilidade do motor Red Bull | AutoSport

As unidades motrizes da Honda que são montadas nos monolugares da Red Bull e AlphaTauri com a designação Red Bull Powertrains, preocupam os responsáveis das duas equipas. No Bahrein, os dois carros da equipa de Milton Keynes tiveram de abandonar a prova com problemas idênticos na bomba de combustível e Pierre Gasly desistiu, deixando a AlphaTauri apenas com Yuki Tsunoda em pista até ao fim da corrida.

Na Arábia Saudita, os carros da Red Bull ainda não tiveram problemas com as unidades motrizes, mas a equipa irmã, a AlphaTauri já. Durante o último treino livre, Pierre Gasly parou no final da via de saída das boxes com problemas de transmissão e falhou parte da sessão. Ainda mais preocupante foi a necessidade do monolugar de Yuki Tsunoda necessitar de uma nova unidade motriz ainda antes da sessão de treinos final, e depois não marcar nenhum tempo na qualificação devido a mais um problema. Há claramente questões que precisam ser abordadas entre a Honda e as equipas. Tanto a Red Bull como a AlphaTauri esperam que isso não prejudique as suas hipóteses de corrida, tendo já perdido três dos quatro carros na ronda inaugural.

Sobre esta questão, Christian Horner da Red Bull, não deu garantias que os problemas sentidos nos carros da sua equipa no Bahrein estejam completamente resolvidos. “Pensamos ter entendido o problema, mas só o saberemos no final da corrida. Acreditamos ter encontrado o problema e abordámos a questão, mas queremos ver a bandeira de xadrez”.