Fórmula 1, GP Arábia Saudita: os cinco melhores | AutoSport

#1 Max Verstappen

O facto de ter vencido o GP da Arábia Saudita, dá-lhe vantagem no nosso Top 5 em relação a Charles Leclerc. A verdade é que ambos foram inteligentes na abordagem da corrida e souberam esperar. Verstappen, que é conhecido por ser agressivo em pista, foi paciente para levar a melhor sobre o seu adversário da Ferrari, sabendo quais os pontos onde o seu carro era mais forte e onde perdia para Leclerc. Ainda teve um ou outro deslize antes de completar a manobra e manter a liderança da corrida, mas Leclerc também não é um piloto fácil de ultrapassar, com tinha ficado já provado no Bahrein.

Foram os primeiros pontos para Verstappen nesta temporada e está visto que, à semelhança do ano passado, não terá vida facilitada durante a época… apenas mudou o adversário.

#2 Charles Leclerc

Voltou a arrancar muito bem, como tinha feito no traçado de Sakhir na semana passada. Desta vez teve de se defender do próprio companheiro de equipa, abrindo a porta a Max Verstappen. Também no reinício da corrida, após a saída do Safety Car soube escolher o momento para acelerar e deixar Verstappen no segundo posto em plena reta principal, onde o RB18 foi mais forte que o Ferrari F1-75. Antes, “encorajou” a chamada da Red Bull a Sergio Perez – quando este liderava – para a paragem nas boxes, pedindo ele a paragem à Ferrari. Ficamos sem a confirmação que a Ferrari fez “bluff” ou se a Red Bull já teria planeado a paragem do mexicano, mas é uma coincidência se isso aconteceu pouco depois de Leclerc ter dito que queria parar e não o fez.

Defendeu como pôde e atacou quando devia. Não venceu por pouco mais de meio segundo e juntamente com Verstappen fez uma bela corrida.

#3 George Russell

Já na qualificação tinha puxado dos galões e vestido o fato de “Mr. Saturday”, mas em corrida, após um arranque onde não conseguiu ultrapassar Esteban Ocon, esperou um par de voltas e conseguiu subir ao quinto posto. Pelo meio, depois da saída do Safety Car, teve de defender o lugar do ataque de Kevin Magnussen, com sucesso. Passou 48 voltas, das 50 da corrida, no quinto lugar.

À equipa, lembrou que existe mais para além de Hamilton.

#4 Esteban Ocon

Passou as primeiras voltas da corrida a defender a posição dos ataques do seu próprio companheiro de equipa, já depois de ter mantido o quinto posto na largada. Foi agressivo nas suas defesas, mas entrando na luta com Alonso, também perdeu terreno para quem vinha mais atrás. Conseguiu recuperar, fruto também da situação de Virtual Safety Car e da desistência do colega de equipa, tendo estado envolvido na discussão do sexto posto com Lando Norris nas voltas finais. Não se deixou bater nos metros finais, como aconteceu naquela mesma pista na temporada passada, naquela altura com Valtteri Bottas, e foi o melhor dos pilotos do “segundo pelotão”.

#5 Lando Norris

Esteve perto de ser batido pelo seu colega de equipa, mas quando Daniel Ricciardo estava à frente de Lando Norris, teve de abandonar a prova com problemas no McLaren MCL36.

A melhor notícia tanto para o piloto como para a equipa foi o passo em frente que deram com o monolugar na pista saudita, comparando com o ritmo que apresentaram no Bahrein. Terminou nos pontos, mas lutou até aos últimos metros pelo sexto posto com Esteban Ocon. Não conseguiu, mas queremos ver se tem o mesmo desempenho na Austrália.