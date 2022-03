Fórmula 1, GP Arábia Saudita: Novo motor para Pierre Gasly | AutoSport

A FIA revelou a troca de vários componentes das unidades motrizes em alguns dos monolugares para o GP da Arábia Saudita.

Depois do incêndio sofrido no AlphaTauri AT03, a equipa trocou todos os elementos da unidade motriz do carro de Pierre Gasly, incluindo o motor de combustão interna. O Alpine A522 de Fernando Alonso também necessitou de novo motor de combustão interna, para além do turbo, sistema de escape, MGU-H e MGU-K.

A Red Bull também necessitou de trocar componentes da unidade motriz do carro de Sergio Perez, nomeadamente o turbo e o MGU-H.

Nenhum dos pilotos será penalizado por causa destas alterações.