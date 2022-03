Fórmula 1, GP Arábia Saudita: Mercedes ainda não será capaz de incomodar adversários | AutoSport

Andrew Shovlin, responsável pela engenharia de pista da equipa, confirmou que apesar de várias experiências efetuadas durante os treinos livres de sexta-feira na Arábia Saudita, ainda não conseguiram resolver os problemas de ‘porpoising’ (efeito oscilatório) do novo W13.

Shovlin admitiu alguma satisfação com aspetos positivos de algumas das soluções experimentadas e que a equipa pode reduzir ligeiramente a oscilação nos monolugares para a qualificação.

“Tentámos mais algumas experiências para compreender a questão da oscilação, algumas que pioraram, outras que ajudaram, mas ainda não temos uma solução definitiva. Podemos reduzir ligeiramente, uma vez que está a afectar os pilotos em algumas curvas e a custar tempo. Em comparação com o Bahrein, o equilíbrio do carro está melhor e, em termos de degradação, estamos bastante satisfeitos com o que temos visto. O nosso ritmo ainda é baixo, mas temos a sessão final para trabalhar”.

O engenheiro acrescentou que a Mercedes ainda não será capaz de preocupar as equipas adversárias, a Red Bull e Ferrari. “No geral, porém, um dia razoável, mas, claramente, ainda temos um pouco de trabalho a fazer antes de incomodarmos Red Bull ou Ferrari”.