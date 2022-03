Fórmula 1, GP Arábia Saudita, Max Verstappen: “lutamos muito na frente” | AutoSport

Max Verstappen venceu o GP da Arábia Saudita depois de uma boa batalha pela liderança com Charles Leclerc. Os dois pilotos trocaram de posições várias vezes, antes do neerlandês conseguir finalmente uma pequena vantagem para o seu perseguidor.

“Foi bastante difícil. Uma boa corrida, lutamos muito na frente. Tínhamos que pensar a longo prazo, porque eles eram mais rápidos nas curvas, nós éramos mais rápidos na reta e os pneus degradaram-se muito depressa”, disse Verstappen no final da corrida.

O piloto da Red Bull admitiu que mesmo quando passou para a frente, sentiu algumas dificuldades em manter a posição. “Queria ultrapassar, mas não foi fácil, teve de ser com truques inteligentes na última curva. Consegui ultrapassar e ainda assim, ele estava constantemente com DRS e com as bandeiras amarelas, não sabia se levantava o pé o suficiente ou não. Foi difícil mas estou satisfeito por termos finalmente começado a época”.

Max Verstappen conquistou os primeiros pontos da época, depois do abandono na corrida inaugural no Bahrein.