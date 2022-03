Fórmula 1, GP Arábia Saudita: Mattia Binotto acredita que Red Bull ainda é a favorita | AutoSport

A Ferrari conquistou a 85ª dobradinha na Fórmula 1 com a vitória de Charles Leclerc e o segundo posto alcançado por Carlos Sainz no GP do Bahrein. O entusiasmo em torno da Scuderia era grande ainda antes do começo oficial da época e foi confirmado com o excelente resultado dos dois “Cavallino Rampante”. No entanto, o líder da equipa mantém a opinião que a Red Bull está forte e são os favoritos.

“No início penso que os outros [Red Bull] são muito fortes e provaram ser fortes na qualificação, foi realmente uma questão de ritmo”, disse Mattia Binotto, chefe de equipa da Ferrari. “Penso que hoje [domingo] poderiam ter sido mais fortes, mas talvez haja algumas questões de fiabilidade que não são perfeitas no seu carro, pelo que entendemos das comunicações por rádio, mas caso contrário, teriam sido muito rápidos. Se olharmos para o tempo de Max [Verstappen] com pneus usados, estava a acompanhar o ritmo de Charles [Leclerc]. Não devemos esquecer que eles são os campeões mundiais e os favoritos e o que devemos tentar fazer é dar o nosso melhor.

Binotto continua cauteloso sobre o desempenho das equipas e afirma serem precisas mais corridas para retirar uma conclusão sobre a classificação. “Jidá pode ser um quadro completamente diferente e penso que precisamos de esperar – como sempre disse – quatro ou cinco corridas antes de podermos avaliar na totalidade”.