Fórmula 1, GP Arábia Saudita: Lewis Hamilton prevê os mesmos problemas do Bahrein | AutoSport

Os problemas do Mercedes W13 não estão relacionados com a pista do Bahrein, admitiu Lewis Hamilton. O piloto britânico conseguiu subir ao pódio depois da desistência dos dois Red Bull, mas antes do período do Safety Car, os Mercedes estavam muito longe dos seus adversários, dificuldades que Hamilton antecipa para Jidá, a próxima pista do mundial.

“Definitivamente, não é específico da pista, porque ainda tínhamos o problema em Barcelona”, disse o piloto britânico. “Não é tão ondulado como aqui [Bahrein], mas ainda teremos o problema. [Bahrein] é uma pista acidentada e já tivemos estas retas mais longas. Prevemos que na próxima corrida – com retas muito mais longas – teremos o mesmo problema, a menos que consigamos resolver. E há uma enorme quantidade de pessoas incrivelmente inteligentes que estão a trabalhar, a toda a hora, tentando encontrar as soluções certas”.