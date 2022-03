Fórmula 1, GP Arábia Saudita, Lewis Hamilton: “consegui pelo menos um ponto” | AutoSport

Lewis Hamilton apostou numa estratégia diferente para conseguir recuperar algumas posições após a dececionante qualificação de sábado. Segundo o piloto, as coisas começaram por correr bem. “Lutei no início com a temperatura dos pneus e depois começou a ficar melhor e comecei a ganhar aos rapazes da frente”, disse Hamilton à Sky F1. “E depois penso que eles estavam com pneus médios, começaram a cair e foi um período muito bom e eu estava a forçar, penso que estava a fazer o mesmo tempo que o George com pneus duros novos”, disse Hamilton, que acrescentou que a situação se alterou após a paragem dos adversários durante o Virtual Safety Car e quando não conseguiu parar, por causa do fecho do pitlane. “Então eu estava a sentir-me bem até aquele momento das paragem dos outros carros. Tudo se desmoronou, foi terrível, mas consegui pelo menos um ponto, pelo menos trouxemos pontos para a equipa”.

Questionado se o Mercedes W13 estaria melhor do que no Bahrein, Hamilton respondeu que se passou pouco tempo entre uma prova e outra para isso acontecer. “Não mudou muito desde a última corrida. Só se passaram alguns dias. O que eu sei é que hoje não consegui acompanhar o Haas no final, a potência que tem. (…) Portanto, temos muito trabalho a fazer com certeza, mas sei que tenho uma grande equipa e vamos tentar melhorar”.