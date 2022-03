Fórmula 1, GP Arábia Saudita, Kevin Magnussen: “possivelmente esgotei a sorte no Bahrein” | AutoSport

Kevin Magnussen terminou a segunda corrida desde o seu regresso à Fórmula 1 no nono posto da classificação, deixando atrás de si Lewis Hamilton. O piloto da Haas teve uma corrida mais cautelosa do que no Bahrein e conseguiu ainda assim acumular dois pontos. No final da corrida, embora dizendo que o carro estava fenomenal, o piloto afirmou não ter tido sorte.

“Foi uma grande corrida. Não tivemos a sorte do nosso lado, possivelmente esgotei a sorte toda no Bahrein, ainda assim consegui dois pontos. Uma boa recuperação desde sexta-feira. O carro estava fenomenal”.

Mesmo sem sorte, Magnussen ficou satisfeito com os pontos conquistados. “Tivemos tudo contra nós. O Safety Car saiu numa má altura, mas conseguir dois pontos é fantástico. Deixar o Lewis [Hamilton] atrás não é algo que aconteça todos os dias”.