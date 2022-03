Fórmula 1, GP Arábia Saudita, Helmut Marko: “Nos setores 2 e 3 somos mais rápidos” | AutoSport

Max Verstappen foi batido no último treino livre do GP da Arábia Saudita por Charles Leclerc na última tentativa do piloto da Ferrari em estabelecer uma volta rápida. Os dois Ferrari foram mais rápidos no primeiro setor do traçado saudita, enquanto Verstappen teve algumas dificuldades nessa zona e mais forte nos setores seguintes.

Ao microfone da SportTV, Helmut Marko admitiu que Verstappen ainda não encontrou a melhor trajetória nas primeiras curvas, até porque não quis ser demasiado agressivo por causa dos corretores. “Na curva 1 e 2 perdemos tempo para a Ferrari, mas penso que na qualificação já teremos resolvido a situação e estaremos à frente. O Max ainda não encontrou a melhor trajetória nessas curvas e não quis ser muito agressivo e poder danificar o fundo plano, porque temos poucas peças sobressalentes”.

O conselheiro da Red Bull acredita que “nos setores 2 e 3 somos mais rápidos e vamos estar na luta pela pole position”.

A sessão de qualificação começa dentro de momentos, às 17h00 (em Portugal continental).