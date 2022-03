Fórmula 1, GP Arábia Saudita, Helmut Marko: Max Verstappen “é caro, mas vale a pena” | AutoSport

Max Verstappen conseguiu bater Charles Leclerc nas voltas finais da corrida do GP da Arábia Saudita, com alguns “truques inteligentes”, como o próprio piloto apelidou.

A ultrapassagem do piloto neerlandês e campeão mundial de Fórmula 1 em 2021, mereceu elogios do conselheiro da Red Bull, Helmut Marko.

“Conseguimos uma ultrapassagem maravilhosa”, disse à ServusTV. “Isto é Max. Sabemos que ele é caro, mas vale a pena”.

O companheiro de equipa de Verstappen, Sergio Perez, tinha conquistado a pole position e liderou a corrida durante 14 voltas até ter parado e logo a seguir ter sido necessário o Safety Car sair para a pista, impossibilitando a recuperação da posição. “O Safety Car não foi bom para nós”, admitiu Marko. “Perdemos um lugar no pódio com Perez e queríamos ter tentado o ‘undercut’ com Max porque os pneus estavam gastos. Depois disso, vimos que com o pneu duro o desgaste não era tão elevado como se esperava. Foi por isso que dissemos a Max ‘agora pode atacar a fundo'”.

A Red Bull conquistou os primeiros pontos em Jidá, depois de ambos os pilotos terem tido problemas nos monolugares durante a primeira corrida do ano no Bahrein.