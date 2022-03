Fórmula 1, GP Arábia Saudita: “evento pode continuar como planeado” | AutoSport

O GP da Arábia Saudita vai realizar-se como planeado, anuncia a Fórmula e o organizador saudita, depois do ataque a uma estrutura petrolífera de distribuição da Aramco, perto do circuito de Jidá. O ataque ocorrido nesta sexta-feira foi reivindicado pelos rebeldes Houthis do Iémen, segundo informação da agência France Press.

Segundo o comunicado da organização, “o programa do fim de semana de corridas continuará como planeado” e acrescentam que “permanecem em contacto directo com as autoridades de segurança sauditas para assegurar que todas as medidas de segurança e proteção necessárias continuam a ser implementadas”.

A Fórmula 1, por sua vez, explica que “tem estado em estreito contacto com as autoridades competentes na sequência da situação que se verificou hoje. As autoridades confirmaram que o evento pode continuar como planeado e que nos manteremos em estreito contacto, e com todas as equipas, e acompanharemos de perto a situação”.

Alguns relatos dão conta do cancelamento das sessões de entrevistas dos pilotos no final deste dia, a pedido da própria FIA.