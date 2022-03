Fórmula 1, GP Arábia Saudita: diferenças curtas no segundo pelotão | AutoSport

Depois dos monolugares da Red Bull e Ferrari, as diferenças no resto do pelotão são tão curtas, que é muito difícil apontar um piloto ou carro que possa liderar neste particular. Na Q3 da sessão de qualificação, Esteban Ocon, George Russell, Fernando Alonso, Valtteri Bottas e Pierre Gasly ficaram separados por 0.2s. 5 pilotos de quatro equipas diferentes cada qual com a ambição de terminar a corrida de hoje no topo do segundo pelotão e quem sabe, poder estar no pódio, se acontecer algo parecido como no GP do Bahrein, quando os dois Red Bull abandonaram a prova.

Para além destes, Kevin Magnussen surge no décimo posto, tendo já demonstrado ser muito rápido. Lando Norris sairá do 11º lugar da grelha depois de algumas melhorias no desempenho do McLaren MCL36, mas será difícil ao jovem britânico conseguir ultrapassar os adversários que ficaram à sua frente na qualificação.

Uma coisa parece certa, será intensa a luta por todos os pontos do GP da Arábia Saudita.