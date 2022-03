Fórmula 1, GP Arábia Saudita, Charles Leclerc: “todas as corridas deviam ser assim” | AutoSport

Charles Leclerc podia ter saído da Arábia Saudita com a sua segunda vitória consecutiva, mas desta vez Max Verstappen levou a melhor.

“Gostei muito da corrida. Luta dura, mas justa e todas as corridas deviam ser assim. Claro que estou desapontado, queria vencer. Os Ferrari tinham um conceito completamente diferente do Max [Verstappen] e do Checo [Sergio Perez]. Éramos mais rápidos nas curvas, mas mais lentos nas retas porque tínhamos mais apoio aerodinâmico, por isso era tão difícil acompanhar o Max na reta. Fez um bom trabalho”, explicou o monegasco.

Quando questionado sobre a luta com Verstappen e o cumprimentos entre ambos no final da corrida, Leclerc afirmou que existe respeito entre ambos, “especialmente quando temos uma corrida assim. Estamos num circuito citadino, forcei o andamento como nunca o tinha feito, até ao limite. Corremos riscos no final, mas existe respeito e algum desapontamento”.