Fórmula 1, GP Arábia Saudita: Alexander Albon penalizado para a Austrália | AutoSport

Alexander Albon foi penalizado com a perda de 3 lugares na grelha para a corrida do GP da Austrália, a próxima etapa da temporada de Fórmula 1.

Albon bateu em Lance Stroll na Curva 1, já nas voltas finais da corrida em Jidá, resultando no abandono dos dois pilotos. O piloto da Williams foi convocado por comissários de bordo após a corrida, que o consideraram “total ou predominantemente culpado” pelo acidente.

“Estávamos a tentar lutar para chegar aos pontos no final e tentei ultrapassar o Lance”, disse Albon. “Defende forte e, infelizmente, batemos. Tive de abandonar devido a um furo, mas os pontos estavam muito perto e tive de tentar”.

No regresso da Fórmula 1 a Melbourne, Albon sabe que vai arrancar 3 lugares atrás da posição em que conseguir qualificar-se.