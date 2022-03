Fórmula 1, GP Arábia Saudita: Alex Albon mais otimista para a segunda corrida | AutoSport

Alexander Albon alcançou no Bahrein melhores resultados em qualificação e em corrida do que o seu companheiro de equipa Nicholas Latifi, mesmo tendo estado afastado um ano das pistas na Fórmula 1. O Williams FW44 pareceu ser o carro menos competitivo no último fim de semana, mas Albon está mais otimista para a segunda corrida da época.

“Acho que a pista se adequa um pouco melhor às características do FW44. O piso não é tão abrasivo e há mais curvas rápidas e médias”, afirmou o piloto da Williams. “Quanto mais pilotamos, melhor entendemos o carro e como podemos maximizar o desempenho”.

Alex Albon é um dos poucos pilotos do pelotão atual que nunca pilotou em Jidá e por isso, “não é fácil ficar a par de tudo, e embora esteja ansioso por este desafio, sei que vai ser difícil”.

Dave Robson, responsável do departamento de performance da Williams é cauteloso na antevisão ao GP da Arábia Saudita. “As curvas rápidas e as longas retas de Jidá vão apresentar alguns novos desafios para o FW44 e, embora tenhamos feito muita preparação, é provável que encontremos algo inesperado. Esta é simplesmente a natureza de levar um carro totalmente novo para pistas tão diversas no início da temporada. Estamos ansiosos pelo desafio e por ver como a nova geração de carros enfrenta este circuito de alta velocidade”.