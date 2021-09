Fórmula 1: Governo italiano pode ajudar a manter Antonio Giovinazzi | AutoSport

A questão da manutenção de Antonio Giovinazzi na Alfa Romeo, e na Fórmula 1, pode ter chegado ao governo italiano. Alguns rumores dão conta de uma conversa entre o presidente do Automobile Club d’Italia com membros do governo italiano em Monza, onde terá sido pedida uma ajuda financeira, tentando que Giovinazzi tenha mais argumentos do seu lado quando Frédéric Vasseur escolher o próximo colega de equipa de Valtteri Bottas. Como já foi noticiado anteriormente, o piloto da F2 Guanyu Zhou pode trazer muitos milhões para a equipa, algo que pode ser importante na tomada de decisão da Alfa Romeo.

Nada foi confirmado pelas partes, mas o pedido pode estar também ligado ao facto de Itália estar entre os países que podem perder espaço no calendário da F1. A dúvida sobre o GP de Itália é cíclica e manter um piloto do país no pelotão pode ser uma importante estratégia.