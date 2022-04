Fórmula 1, Giancarlo Minardi: “ter a Ferrari a vencer faz bem a todos” | AutoSport

O fundador e patrão da Minardi até 2001, Giancarlo Minardi é agora o presidente do Autódromo Enzo e Dino Ferrari e aceitou recentemente o cargo de presidente da comissão de monolugares da FIA.

Com muitos anos de experiência no desporto motorizado, em entrevista à SportTV, Minardi afirmou que “ter a Ferrari a vencer faz bem a todos, à indústria, ao turismo, ao desporto, à Fórmula 1 em geral, porque haver competição entre Mercedes, Red Bull e Ferrari, é muito melhor do que um ‘monólogo’ da Mercedes”.

Giancarlo Minardi ainda torce pela AlphaTauri, equipa que continua a manter a sua fábrica em Faenza, onde a equipa Minardi nasceu e que continua a alcançar bons resultados na Fórmula 1.

Na equipa Minardi, Giancarlo Minardi moldou as carreiras de vários pilotos de Fórmula 1, incluindo Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, Mark Webber e Fernando Alonso, como tal tem um historial tremendo na entrada de jovens para a disciplina rainha do automobilismo, algo que faz parte das suas funções na comissão da FIA. As responsabilidades da comissão de monolugares da FIA incluem as competições juniores que conduzem os pilotos à F1, segurança e o sistema de superlicença. O italiano diz que é com “orgulho que encaro a missão para poder levar as ideias que forem necessárias para projetar os próximos cinco anos”, na presidência desta comissão da federação internacional.