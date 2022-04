Fórmula 1: Giancarlo Minardi defende “reforma” de Sebastian Vettel | AutoSport

O antigo patrão da equipa de Fórmula 1 Minardi, que depois de vendida deu origem à Toro Rosso, hoje AlphaTauri, é da opinião que Sebastian Vettel deve deixar a competição. O piloto alemão da Aston Martin não esteve presente nas duas primeiras corridas do ano, após ter testado positivo para a Covid-19, e o regresso aos comandos do AMR22 não foi feliz. Teve dois acidentes e foi multado duas vezes durante o fim de semana do GP da Austrália, para além de ter ficado parado em pista logo na primeira sessão de treinos livres, com um problema no carro.

“Teve azar por ter perdido dois grandes prémios por causa da Covid-19″, disse Minardi ao Corriere della Sera. “Mas devia afastar-se. Tem muito dinheiro, ganhou títulos e nunca mais voltará a ganhar”, disse o italiano que é agora responsável pelo Circuito de Imola, o Autódromo Enzo e Dino Ferrari.

O antigo piloto alemão Christian Danner partilha da opinião de Minardi e é mais crítico de Vettel do que o italiano, afirmando que o piloto tem muita culpa do mau momento do fim de semana passado.

“A Aston Martin não tem o melhor carro do pelotão, mas Vettel tem muito que se culpar a si mesmo”, disse no programa em que é comentador no “Sport1”, acrescentando que : “Ele tem que pensar: ‘O que estou realmente a fazer aqui?’ Deve analisar isso”.

Sebastian Vettel tem sido constantemente apontado a uma possível “reforma” depois da saída da Ferrari. Quando foi anunciada a saída da Scuderia, uma possível licença sabática foi tema recorrente, até ter ingressado no projeto da Aston Martin. Com resultados muito aquém daquilo que era seu objetivo – partilhados pela equipa – a saída de Vettel é sempre tema da “silly season”.