Fórmula 1, Gerhard Berger: “O importante para 2023” será Ferrari “aprender com os erros” | AutoSport

Gerhard Berger foi piloto da Ferrari na Fórmula 1 tendo conquistado 5 vitórias em seis épocas que esteve ao serviço da equipa italiana. A carreira do piloto austríaco na F1 coincidiu com uma altura na história em que a Ferrari não conquistou nenhum título mundial de construtores e viu os pilotos da McLaren e da Williams dominarem a classificação do campeonato de pilotos. A história repete-se e a Scuderia não bate os construtores adversários desde 2009, mas a expectativa para a corrente época era muito alta. Os italianos têm uma boa dupla de pilotos e apresentaram um carro rápido, apesar de alguns problemas de fiabilidade.

Para o antigo piloto da Ferrari, os responsáveis da equipa italiana têm de aprender com os erros deste ano com vista a melhorarem na próxima temporada.

“[Mattia] Binotto fez um ótimo trabalho, como evidenciado pelo progresso de 2021 para este ano, que começou com o melhor monolugar da grelha”, salientou Berger em declarações à edição italiana do Motorsport.com. “É difícil porque a Red Bull está acostumada a lutar na frente. A Ferrari não. Têm carro e pilotos, cometeram erros, mas isso é normal. O importante para 2023 será aprender com esses erros”.

Berger mostra-se otimista para o futuro da Ferrari com os monolugares de nova geração, mas denota alguma prudência pelo desempenho que os Red Bull, principalmente nas mãos de Max Verstappen, têm conseguido fazer esta época depois de terem começado, também eles, com alguns problemas de fiabilidade. Tudo se decide nos pormenores e nesse campo, a Red Bull tem acertado mais.