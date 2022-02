Fórmula 1, George Russell: “VAR” é ótimo, mas “não é suficiente” | AutoSport

Depois do anúncio da saída de Michael Masi como diretor de corrida da Fórmula 1 e da sua substituição por Eduardo Freitas e por Niels Wittich, a FIA revelou que irá introduzir um novo sistema de controlo de prova virtual, quase como no futebol existe o VAR, bem como proibir as comunicações directas da equipa ao director de prova. Como presidente da Associação de Pilotos (GPDA) – George Russell confirmou que a FIA procurou saber a opinião dos pilotos do desporto antes de decidir.

“A GPDA falou efetivamente com a FIA”, disse Russell. “Mas para ser justo com eles, foram incrivelmente pró-ativos logo a seguir a Abu Dhabi para encontrar melhores soluções. Penso que a solução ‘VAR’ é ótima e faz todo o sentido ter mais assistência, pessoas a analisar ao vivo e mais contributos para obter uma visão e uma decisão a ser tomada mais rapidamente. Os tempos avançam, as coisas avançam. A forma como os pilotos estão a explorar as regras é compreensível e, igualmente, a FIA precisa de fazer mais para compensar isso, porque cada equipa, cada piloto, vai sempre procurar uma forma de obter a vantagem”.

Para Russell as alterações à monitorização da corrida não vão acabar com a controvérsia sobre os incidentes e penalizações, mas são um passo na direção certa.

“Penso que levará algum tempo a afinar tudo, mas penso que é definitivamente um passo na direção certa, mas não é suficiente. Vai ser sempre preciso mais. E eu penso que o ‘VAR’ e outras soluções só podem ser benéficas”.