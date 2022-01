Fórmula 1, George Russell: segredo para o sucesso da Mercedes é trabalhar em conjunto | AutoSport

George Russell já começou a trabalhar com a Mercedes logo após o fim da corrida do GP de Abu Dhabi. No entanto, ainda não trabalhou diretamente com Lewis Hamilton e fazendo um exercício de antevisão da época de 2022, George Russell espera que a dupla seja capaz de trabalhar em conjunto para atingir o sucesso numa fase desafiante da F1. “Penso que há muito respeito entre mim e Lewis”, disse Russell ao podcast F1 Nation “Penso que estamos em fases muito diferentes da nossa carreira. Lewis é o tipo que ele é por uma razão – ele é o maior de todos os tempos. Penso que precisamos de nos ajudar mutuamente porque os carros vão desenvolver-se tanto, corrida após corrida. Não é quem tem o carro mais rápido na corrida um, é quem tem o carro mais rápido durante toda a temporada. E, como pilotos, precisamos de trabalhar em conjunto com a equipa para nos fazer avançar como um só, e essa vai ser a chave”.