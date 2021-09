Fórmula 1: George Russell revê a sua volta de qualificação de Spa (vídeo) | AutoSport

O piloto da Williams explica em vídeo, o que sentiu e seus pensamentos durante a volta de qualificação em Spa-Francorchamps, em condições climatéricas dificeis, naquele que foi um dos momentos altos para George Russell e Williams em muitas anos.

“Depois de passar as duas primeiras curvas senti-me confiante, porque as fiz no máximo das minhas capacidades”, é algo que Russell diz durante o curto vídeo. Foi também um dos pontos altos do GP, que no domingo teve um dos piores episódios da história da F1.

Para assistir ao vídeo, clique aqui ou em Ver no Youtube.