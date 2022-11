Fórmula 1: George Russell “orgulhoso e feliz” pelo quarto lugar no campeonato | AutoSport

George Russell terminou a primeira época a tempo inteiro pela Mercedes à frente do heptacampeão Lewis Hamilton, que teve ainda mais dificuldades com o W13 e o seu conceito arrojado que se mostrou mais complicado de domar em pista. A dupla britânica conseguiu passar de correr isolada entre a Red Bull e Ferrari e o resto do pelotão, para lutar por vitórias nas jornadas finais da época, alcançando, através de Russell, o único triunfo do ano no Brasil.

Analisando a época, George Russell salientou que noutras épocas, bater o seu atual companheiro de equipa seria o equivalente a ser Campeão do Mundo, referindo-se às conquistas de Nico Rosberg e Max Verstappen. “Se me tivessem dito isso [que iria bater Hamilton], no início da época, teria ficado incrivelmente orgulhoso e feliz”, admitiu Russell. “Afinal de contas, nove em cada dez vezes, quando alguém termina à frente de Lewis Hamilton, é provável que se torne Campeão do Mundo”.

No entanto, Russell reconhece que será muito difícil voltar a bater Lewis Hamilton na próxima época. “Não tenho dúvidas de que ele vai provavelmente voltar ao seu nível normal no próximo ano. Penso que teve um início de temporada muito difícil quando as coisas não estavam a correr bem para ele, e provavelmente estavam a correr um pouco melhor para mim”, concluiu.