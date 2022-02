Fórmula 1, George Russell: Lewis Hamilton “era um super herói para mim” | AutoSport

George Russell não é um rosto novo dentro da Mercedes, sendo o primeiro piloto produto do programa de jovens a competir pela equipa sénior a tempo inteiro, após ter passado os últimos três anos com a Williams e substituído Lewis Hamilton em 2020 no Bahrein.

“Há tantas caras que já conheço há seis ou sete anos”, disse Russell no evento de apresentação do monolugar de 2022, o Mercedes W13. “Obviamente, as relações foram construídas ao longo do tempo, mas eu já conhecia muitas das pessoas. Ter trabalhado com Lewis ou ver Lewis trabalhar quando eu era piloto júnior, ou sentar-me no briefing, isso torna tudo mais natural, sendo agora companheiro de equipa e sentado ao seu lado. Penso que vai ser uma temporada realmente emocionante para todos nós e para a Fórmula 1 em geral”.

George Russell explicou que cresceu a admirar Hamilton, com quem espera poder agora aprender como colega de equipa. “Todos viram a fotografia de mim com Lewis quando tinha 10 anos. Mudamos muito desde aí. É incrível, eu era um miúdo que queria ser piloto de Fórmula 1 e Lewis, que era campeão do mundo, era um super herói para mim. Vemos estas pessoas incríveis e pensamos que não são humanos e obviamente, agora que tenho a oportunidade de pilotar ao lado dele, é um privilégio e uma boa oportunidade para aprender”.