Fórmula 1, George Russell: “enorme quantidade de melhorias a fazer” no Mercedes W13 | AutoSport

A Mercedes vai apresentar o novo carro, o W13, no dia 18 de fevereiro. Com George Russell no lugar que antes foi ocupado por Valtteri Bottas, e mantendo Lewis Hamilton, a equipa vai tentar conquistar o nono título de construtores consecutivo em 2022.

Com a confirmação que Lewis Hamilton vai assistir ao lançamento da Mercedes na próxima semana, é quase seguro afirmar que após meses de especulação em torno do seu futuro, o piloto britânico estará aos comandos do W13 na próxima temporada.

Em entrevista para o canal de YouTube da equipa, George Russell lançou algumas luzes sobre o W13. “As primeiras impressões de W13 foram interessantes”, disse Russell. É um carro muito diferente da era anterior e a característica de como a força descendente é produzida é completamente diferente, por isso ainda estamos a aprender”.

O jovem piloto acrescentou que ainda há trabalho pela frente no carro, como aliás deve acontecer em todas as equipas. “Ainda há uma enorme quantidade de melhorias a fazer para que seja o mais agradável possível de pilotar, o que prevejo que muitas pessoas estejam no mesmo barco porque estamos a aprender tanto, dia após dia, quer seja no túnel de vento ou no simulador”.