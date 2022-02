Fórmula 1, George Russell: Efeito oscilatório “pode ser uma verdadeira questão de segurança” | AutoSport

O “porpoising” ou, à falta de melhor tradução, efeito oscilatório deu dores de cabeça aos engenheiros das equipas nos 3 dias de testes em Barcelona. Este era um problema comum nos carros com efeito solo dos anos 80 e que regressou este ano, com as equipas já cientes do problema, mas não contando que fosse tão pronunciado como acabou por ser.

Para George Russell, esta questão “pode ser uma verdadeira questão de segurança se ficar fora de controlo”. O piloto da Mercedes acrescentou que “obviamente que, num cenário de corrida, numa reta isto acontecer, não vamos abrandar. Vimos no vídeo de Charles [Leclerc] como foi mau, por isso penso que todos nós precisamos de encontrar uma solução”.

O piloto de AlphaTauri Pierre Gasly descreveu a situação e a surpresa por o efeito ser tão sentido como foi em Barcelona. “Foi um pouco surpreendente a primeira vez que aconteceu na pista, porque não esperávamos realmente, mas estamos apenas a tentar encontrar formas de contornar a situação”, disse Gasly. “Penso que sabemos que em certas circunstâncias na corrida, com os Safety Car, a pressão dos pneus a baixar, etc., podemos enfrentar isto e, na verdade, pode tornar-se um problema em corrida. Por isso, teremos de pensar em todas estas diferentes situações em que as coisas podem piorar muito”.

Russell é da opinião que as equipas vão já procurar e encontrar uma solução ainda nos testes do Bahrein, antes do início da época. “Vamos ver no Bahrein. Tenho a certeza que todas as equipas apresentarão algumas ideias inteligentes em torno desta questão”.