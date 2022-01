Fórmula 1: George Russell e Lando Norris esperam lutar um contra o outro | AutoSport

São dois jovens que foram apontados como o futuro da Fórmula 1. George Russell chega em 2022 a uma equipa de topo depois de ter passado 3 épocas na Williams e Lando Norris continua na McLaren, mas com esperanças em ter um carro que lhe permita lutar por vitórias em corrida. Os dois esperam poder ter algumas lutas em pista durante a nova época. “Obviamente, Lando tem estado um pouco mais acima na grelha do que eu nos últimos três anos, por isso espero que possamos estar a lutar juntos no topo, porque tenho a certeza que Lando também quer lutar por vitórias e campeonatos”, disse Russell.

Já Lando Norris disse que se isso acontecer, ou Russell está a ter uma má época ou a McLaren fez bem o seu trabalho no inverno. “Se estiver na luta roda com roda com Russell, penso que tivemos um bom começo de 2022. Ou ele teve um mau começo! Claro que vamos ser otimistas e esperar que possamos começar bem a época, e estar mais perto da Ferrari, e da Mercedes, e da Red Bull, acho que especialmente as duas últimas. Portanto, vamos esperar para ver. O tempo dirá. Acho que ninguém sabe realmente onde vai estar no início da próxima temporada, mas temos definitivamente algum terreno a recuperar e não vai ser fácil, embora sejam novas regras, recuperar para o próximo ano. Se estiver a lutar com George, então estamos a lutar com a Mercedes, e se estivermos a fazer, então é porque tivemos uma boa pausa de inverno”.