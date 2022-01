Fórmula 1: George Russell com especial atenção à Ferrari | AutoSport

George Russell vestiu o fato da Mercedes após três anos na Williams, mas já está à espera lutar com vários adversários em pista e uma vez que a Fórmula 1 introduz em 2022 novos regulamentos, o britânico espera que 5 equipas possam ser uma ameaça. Especialmente uma, a Ferrari.

“Uma equipa como a Ferrari, que passou por um período difícil nos últimos dois anos, vai ter tanta fome, especialmente com as novas mudanças nas regras, para voltar a lutar”, disse Russell. “Semelhante ao que acontece com a McLaren. Estas equipas têm as infraestruturas, têm o talento dentro dos departamentos de engenharia, os pilotos também, para poderem lutar”.

O piloto acredita que o desenvolvimento será a chave do desempenho das equipas em pista. “Acredito que há, provavelmente, cinco equipas capazes de fazer algo especial no próximo ano, por isso têm de estar absolutamente envolvidos. Penso que o desenvolvimento vai ser tão importante no próximo ano. Não vai ser quem tiver a corrida mais rápida, ou o teste de Barcelona ou a corrida do Bahrein. É quem consegue compreender bem o seu carro, e pode desenvolver e construir a partir dessas bases ao longo do ano, e penso que todas as equipas vão fazer grandes progressos desde a primeira corrida até ao final da época”.