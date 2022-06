Fórmula 1, George Russell: Alex Albon está a fazer um “trabalho excecional” | AutoSport

Com a partida de George Russell para a Mercedes, a Williams encontrou em Alexander Albon um substituto à altura do britânico. Albon conseguiu conquistar 1 ponto para a equipa ainda nas primeiras 3 corridas do ano, apesar do FW44 ser um dos carros com menos desempenho da grelha.

O antigo piloto da Williiams avalia positivamente o trabalho desenvolvido pelo seu substituto, não tendo dúvidas que é um piloto talentoso.

“Alex [Albon] fez um trabalho excecional”, disse Russell. “Penso que não seria segredo nenhum de que passou um mau bocado na Red Bull, mas penso que todos nós, provavelmente incluindo Max [Verstappen], sabíamos como Alex é talentoso”.

Russell, que teve Alex Albon como adversário nas séries juniores antes de o encontrar de novo na Fórmula 1, afirmou estar feliz por Albon estar de volta à disciplina, depois de ter perdido o lugar na Red Bull. “Sempre foi um dos melhores, por isso não é surpresa para mim, e estou feliz por ver que ele está de volta à Fórmula 1 e cimentado a sua posição”, concluiu o piloto da Mercedes.

Albon foi um dos pilotos visados pela Ferrari no GP do Mónaco, depois do piloto da Williams não ter permitido a ultrapassagem de Charles Leclerc, que lutava pela vitória na corrida, quando era um dos carros com voltas de atraso e depois de ter visto por várias vezes a bandeira azul. A Scuderia não achou justa a multa a Carlos Sainz por ter impedido um adversário durante o treino livre e nenhuma penalização ter ocorrido aos dois pilotos da Williams por situações idênticas durante a corrida.