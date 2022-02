Fórmula 1: George Russell adora a pressão da qualificação | AutoSport

George Russell foi apelidado de ‘Mr. Saturday’ depois dos bons desempenhos nas qualificações com o monolugar da Williams. Isso não será por acaso, já que o jovem piloto britânico salientou que adora ter a pressão de obter o melhor resultado apenas numa volta.

“É o que está em jogo na qualificação; saímos, temos uma volta para ter o melhor resultado, a pressão está no máximo e toda a gente está a ver”, explicou Russell ao Crash.net. “Só me excita e consigo ter sucesso com a pressão de apresentar o resultado. Penso que para muitos pilotos, é a parte mais excitante do fim de semana. É quando o carro está no seu ponto mais rápido e quando tudo está em jogo. É como uma sprint, a corrida é mais uma maratona, gerindo até ao fim. Não se pode forçar em todas as voltas de uma corrida porque ficaríamos esgotados, partíamos o motor e os travões. Mas na qualificação, não se está a reter nada, está-se a soltar tudo e é isso que eu gosto”.

Russell considera que descobrir como ser rápido vem do conhecimento e da experiência, em vez do talento inato dos pilotos. “Passamos a ser mais rápidos porque aprendemos a trabalhar melhor com a equipa, como tirar mais do carro, a partir dos aspetos técnicos. (…) “Estas são todas as coisas que obviamente se aprende com a experiência e penso que progredi imenso. Sou definitivamente um piloto mais rápido hoje do que era há três anos atrás”.