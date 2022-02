Fórmula 1: Gene Haas quer regresso da equipa aos pontos | AutoSport

Revelado nas redes sociais da equipa um conjunto de renders digitais lançado esta sexta-feira, o novo carro de 2022 da Haas foi apresentado ao público, com alguns segredos ainda por revelar.

No lançamento do VF-22, Gene Haas, fundador da Haas Automation e presidente da equipa, comentou: “É aquela época do ano em que se está naturalmente otimista que o trabalho árduo e o esforço de todos traduzir-se-á numa entrada competitiva em pista. Tomámos a decisão, já em 2020, de canalizar realmente o tempo e os recursos para o VF-22, renunciando a qualquer coisa relacionada com a pista em 2021 – o que não foi fácil de ver. Esperamos que essa decisão dê frutos e que voltemos a lutar por pontos e a tirar algo dos fins de semana”.